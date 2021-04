Somiglianza tra Federica Zangla e Giorgia Lucini

(Di domenica 25 aprile 2021) Quello dellaè un post che noi di IsaeChia dedichiamo quotidianamente alle tante segnalazioni inviateci dai lettori del nostro sito (via mail a isa.e.chia@gmail.com o via social network, tramite le nostre pagine Facebook, Twitter o Instagram) che propongono una similitudine fisica che loro riscontrano, nei tratti o nei colori, tra due personaggi della televisione, della musica, del cinema, del gossip o dello sport. Si tratta pertanto di un post leggero, senza alcun fine se non quello di constatare o meno l’esistenza di qualche analogia tra due persone note. Eccovi ladi quest’oggi: Propongo latra, ex corteggiatrice di Massimiliano Mollicone, e. Maryyy Che ne pensate? (L’immagine di copertina dei ...

Ileniasa25 : RT @Novella_2000: L'impressionante somiglianza tra Serena ed una giovane Alessandra Celentano: le due FOTO a confronto #amici20 https://t.c… - vogliosolote__ : @__LittleSun ma ve la prendete per tutto, ieri si sono fatti mille parallelismi tra gli artisti che ho citato eppur… - Rosa2000blue : RT @Novella_2000: L'impressionante somiglianza tra Serena ed una giovane Alessandra Celentano: le due FOTO a confronto #amici20 https://t.c… - Ri_Ghetto : RT @Novella_2000: L'impressionante somiglianza tra Serena ed una giovane Alessandra Celentano: le due FOTO a confronto #amici20 https://t.c… - Novella_2000 : L'impressionante somiglianza tra Serena ed una giovane Alessandra Celentano: le due FOTO a confronto #amici20 -

Sul web spunta una foto di qualche anno fa della maestra Alessandra Celentano in cui ha una forte somiglianza con Serena Marchese ...