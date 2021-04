Roma, a fuoco una pasticceria: non si esclude l’ipotesi di incendio doloso (Di domenica 25 aprile 2021) Paura e mistero giovedì sera in via Giulio Agricola, quando sono divampate le fiamme all’esterno di una pasticceria. Al civico 41, infatti, è locato il bar “I Siciliani“, pasticceria molto frequentata e apprezzata nel quartiere della Tuscolana. Alle 23 circa, di giovedì sera, un incendio ha interessato proprio l’esterno del locale: le fiamme hanno distrutto gli arredi esterni ma fortunatamente non hanno interessato l’interno. Sul posto sono accorsi i Vigili del fuoco per spegnere le fiamme e i Carabinieri della Stazione Cinecittà per i rilievi. Attualmente non si esclude l’ipotesi del dolo, quindi di un incendio pianificato e intenzionale. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 25 aprile 2021) Paura e mistero giovedì sera in via Giulio Agricola, quando sono divampate le fiamme all’esterno di una. Al civico 41, infatti, è locato il bar “I Siciliani“,molto frequentata e apprezzata nel quartiere della Tuscolana. Alle 23 circa, di giovedì sera, unha interessato proprio l’esterno del locale: le fiamme hanno distrutto gli arredi esterni ma fortunatamente non hanno interessato l’interno. Sul posto sono accorsi i Vigili delper spegnere le fiamme e i Carabinieri della Stazione Cinecittà per i rilievi. Attualmente non sidel dolo, quindi di unpianificato e intenzionale. su Il Corriere della Città.

