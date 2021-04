Rinnovo Inzaghi | ora si può firmare Tutti i dettagli sulla firma

(Di domenica 25 aprile 2021), il mister è guarito dal Covid: adesso si può tornare a parlare dellaper il prolungamento del contratto «Appena tornerà, firmerà» aveva assicurato il ds Tare, a pochi minuti dal match contro il Napoli. Nonostante latardi ad arrivare, dalle parti è sempre filtrato ottimismo:vuole la Lazio e la Lazio vuole. Come ricorda il Corriere dello Sport, sono da discutere alcunieconomici e di mercato, ma adesso che il mister è guarito dal Covid, è pronto ad incontrare Lotito – forse già oggi – e mettere fine a questa telenovela. CONTINUA A LEGGERE SU LAZIONEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Dopodiché, come riporta Il Messaggero , sarà il momento deldi contratto. La firma sul prolungamento sino al 2024 è attesa la prossima settimana .passerà da 1,8 a circa 2,5 milioni a ...La flessione rispetto al girone d'andata è evidente, ildi Ibrahimovic ha dato un po' di ... Anche i biancocelesti didevono rialzare la testa: hanno ancora il jolly del recupero col ...Dopo aver superato il Covid, Simone Inzaghi è pronto a tornare in panchina con la sua Lazio e a sfidare il Milan. Dopo la gara coi rossoneri ci ...