Oggi 13.158 casi e 217 morti. In Sardegna, zona rossa, crescono i contagi (Di domenica 25 aprile 2021) il di Oggi 25 aprile 2021 : in Italia sono 13.158 i nuovi e 217 i nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 13.817 i contagi e 322 le vittime. Il tasso di ... Leggi su leggo (Di domenica 25 aprile 2021) il di25 aprile 2021 : in Italia sono 13.158 i nuovi e 217 i nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 13.817 ie 322 le vittime. Il tasso di ...

Advertising

Corriere : Il bollettino in Italia: 13.158 nuovi casi e 217 morti. Il tasso di positività risale al 5,5% - ValeRossignoli : RT @ultimenotizie: Sono 13.158 i contagi da #coronavirus in Italia oggi. Da ieri, registrati altri 217 morti. Nelle ultime 24 ore eseguiti… - ultimenotizie : Sono 13.158 i contagi da #coronavirus in Italia oggi. Da ieri, registrati altri 217 morti. Nelle ultime 24 ore eseg… - ElioLannutti : Coronavirus Italia: oggi altri 13.158 casi e 217 vittime @sole24ore - Para607 : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 25 aprile: 13.158 nuovi casi e 217 morti- -