Mario Draghi, 25 aprile: "Non tutti gli italiani furono brava gente" (Di domenica 25 aprile 2021) "Non tutti gli italiani furono brava gente. Non scegliere è immorale". Con queste parole il presidente del Consiglio Mario Draghi ha deciso di celebrare il 76esimo anniversario della Liberazione dall'occupazione nazi-fascista. Recatosi al Museo della Liberazione a via Tasso, "un luogo simbolo della rinascita dell'Italia intera", il premier ha sottolineato come "il linguaggio d'odio, che sfocia spesso in razzismo e antisemitismo, contiene il seme della violenza e non va tollerato: è una malapianta che diffonde il veleno dell'indifferenza e dell'apatia". "Constatiamo con preoccupazione l'appannarsi dei confini che la storia ha tracciato fra democrazie e regimi autoritari, qualche volta persino fra vittime e carnefici", continua Draghi.

Ultime Notizie dalla rete : Mario Draghi 25 aprile 2021, Mattarella all'Altare della Patria: richiamo a unità e coesione Mascherine e niente cortei tradizionali per il 76mo anniversario della Liberazione dell'Italia dal nazifascismo . Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il premier Mario Draghi all'Altare della patria e al Quirinale. Il Capo dello Stato richiama ai valori di rinascita, unità e coesione

25 Aprile, Draghi: in linguaggio odio germi violenza, no tolleranza 'Il linguaggio d'odio contiene sempre i germi di potenziali azioni violente, non va tollerato'. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, nella sua visita al Museo della Liberazione. Libertà e diritti che non sono conquistati per sempre e non sono barattabili con nulla, sono più fragili di quanto si pensi', ha aggiunto il ...

