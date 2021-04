LE PAGELLE DI PALERMO-CAVESE 3-2 Rosa graziati dall’ultima in classifica da una papera del portiere avversario

Leggi su mediagol

(Di domenica 25 aprile 2021) Di Fabrizio AnselmoIlbatte 3-2 al Barbera il fanalino di codagrazie alle reti di Lancini, Valente e Rauti. Domenica prossima contro la Virtus Francavilla per l'ultima giornata del girone, si faranno le prove ufficiali dei playoff.PELAGOTTI 6Nel primo e secondo gol non può nulla sulle conclusioni ravvicinate di Bubas e Matera che gli rubano il tempo. Nel resto della gara è sempre sicuro anche perché i giocatori dellatirano sul suo palo o centrale.ACCARDI 6Regala il vantaggio allacon un intervento alla Mai dire Gol, ma reagisce prontamente tornando in carreggiata.LANCINI 6,5Sfiora un autogol con un colpo di testa che finisce prima sulla traversa e poi sui piedi di Buba, ma si riscatta qualche minuto dopo con il gol dell'1-1 dopo un inserimento in area. Sicuro nel resto della gara. MARONG ...