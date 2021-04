La Fiorentina dei piccoli passi (Di domenica 25 aprile 2021) Ci prendiamo il lusso di parlare della prestazione, non tanto del pareggio. Perché al di là di tutto è piaciuto l'atteggiamento della Fiorentina , sempre attenta, pur nei suoi limiti, a soffocare il ... Leggi su lanazione (Di domenica 25 aprile 2021) Ci prendiamo il lusso di parlare della prestazione, non tanto del pareggio. Perché al di là di tutto è piaciuto l'atteggiamento della, sempre attenta, pur nei suoi limiti, a soffocare il ...

Advertising

juventusfc : La storia dei #Duels di #FiorentinaJuve inizia da qui ?? - MatteoPedrosi : VINCE IL TORO! #TorinoRoma 3-1. Vittoria strameritata e fondamentale per il cammino dei granata, ora a quota 30. Ag… - infoitsport : Fiorentina-Juve, striscione dei tifosi viola contro Agnelli in dialetto toscano (FOTO) - perpant : RT @marcokaf: La Formazione messa in campo è da ritiro del patentino. 8 punti su 24 disponibili con Fiorentina Crotone Benevento e Verona s… - 7Tifoso : RT @ParticipioPart: Il #Napoli fallisce per25 mln Il #Torino per 60 La #Fiorentina per 55 Il #Palermo per 30 Tutte nel più assoluto silenzi… -