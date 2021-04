Il miglio verde, un film pieno zeppo di errori (Di domenica 25 aprile 2021) Il miglio verde è una delle trasposizioni cinematografiche più amate da Stephen King: ma il film è anche pieno di errori Leggi su ilgiornale (Di domenica 25 aprile 2021) Ilè una delle trasposizioni cinematografiche più amate da Stephen King: ma ilè anchedi

Advertising

Mariofrancesco : C'è il Miglio Verde a R4, film bellissimo. Ad ogni pubblicità vedi i volti delle serate della rete in settimana: gi… - gojokarmgdr : ///////non ci sono amici perché sto vedendo il miglio verde e quindi aiuto. - idontwiikeit : No sul serio ricordatemi di non guardare MAI. PIÙ. Il miglio verde. MAI. - _SDeJong_ : RT @_Blackmount_: Il miglio verde è sempre un capolavoro - _Blackmount_ : Il miglio verde è sempre un capolavoro -