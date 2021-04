Flop Liverpool, l'onestà di Klopp: "Non meritiamo la Champions" (Di domenica 25 aprile 2021) "Se giochiamo così e non uccidiamo gare come questa, perché dovremmo giocare in Champions League? È un traguardo che vogliamo raggiungere ma con risultati come questo non ce la meritiamo". E' tutta l'... Leggi su quotidiano (Di domenica 25 aprile 2021) "Se giochiamo così e non uccidiamo gare come questa, perché dovremmo giocare inLeague? È un traguardo che vogliamo raggiungere ma con risultati come questo non ce la". E' tutta l'...

Bayern verso il nono titolo di fila Gli basta battere oggi il Magonza

