Eroi dimenticati | Carlo Bottiglioni | il martire d’Albania

(Di domenica 25 aprile 2021) Roma, 24 apr – La campagna di Grecia è stata una delle pagine più particolari della storia militare italiana. Conquistata all’inizio degli anni ’40, il territorio dell’Epiro subì numerosi attacchi da parte di preponderanti forze nemiche nel corso del secondo conflitto mondiale proprio per la sua strategica importanza militare.cadde tra quei monti per difendere l’avamposto italiano in terra balcanica. Il fisico Un eccezionale studente, questo è possibile affermare con certezza dai dati e dalle notizie ricevute., nato a Carrara Apuania nel 1906, frequentava la Facoltà di Fisica all’università di Pisa quando, nel 1927, entrò a far parte della Scuola di Artiglieria e Genio a Torino concludendola con il grado di sottotenente appena due anni dopo. Nel 1929, appena terminati gli studi nel ...

Advertising

Paolo9081 : RT @IlPrimatoN: Il comandante alpino eroe della campagna di Grecia - Efisio31251859 : RT @IlPrimatoN: Il comandante alpino eroe della campagna di Grecia - Alessandro_Amad : RT @IlPrimatoN: Il comandante alpino eroe della campagna di Grecia - razorblack66 : RT @IlPrimatoN: Il comandante alpino eroe della campagna di Grecia - IlPrimatoN : Il comandante alpino eroe della campagna di Grecia -

Ultime Notizie dalla rete : Eroi dimenticati

Il Primato Nazionale

... da diversi giorni uno spazio dedicato al 76° anniversario della Liberazione dove si parla nello specifico deglidi cui purtroppo una buona parte, della provincia di Enna. E grazie ...... ma in realtà nei sei episodi di The Falcon & The Winter Soldier ci sono i, gli ... mostrando che non serve avere poteri incredibili per essere, basta avere la convinzione ' che si ...Peggy ha i capelli ricci, rossi come quelli della mamma, e sempre un sorriso per tutti anche quando avrebbe solo voglia di piangere. É una ragazza di buona famiglia, nata e cresciuta in un paesino, Go ...Maria Filippini appartiene alla grande galleria dei piccoli eroi dimenticati dalla storia sebbene il loro contributo, molto spesso sconosciuto o dimenticato, sia stato importante per sostenere l’antif ...