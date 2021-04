Daydreamer, anticipazioni 26-30 aprile 2021: Sanem vuole fare bere a Can un ‘the miracoloso’ per fargli ritornare la memoria (Di domenica 25 aprile 2021) Daydreamer - Le Ali del Sogno Riuscirà Sanem Aydin (Demet Ozdemir) a far recuperare la memoria al suo amato Can Divit (Can Yaman)? Di certo, nelle puntate di Daydreamer – Le Ali del Sogno (dal lunedì al venerdì alle 16.45 su Canale 5) la ragazza ci proverà tantissimo. In seguito all’incidente stradale in cui l’uomo avrà perso ogni ricordo degli ultimi due anni della sua vita, Sanem se ne inventerà infatti di ogni colore per far riaffiorerà in Can ogni istante del loro amore, ma l’impresa si rivelerà più ardua del previsto soprattutto quando vorrà fargli bere un the nauseabondo, a suo dire miracoloso. Ecco le anticipazioni. Daydreamer – anticipazioni lunedì 26 aprile Can cerca di ricostruire i pezzi ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 25 aprile 2021)- Le Ali del Sogno RiusciràAydin (Demet Ozdemir) a far recuperare laal suo amato Can Divit (Can Yaman)? Di certo, nelle puntate di– Le Ali del Sogno (dal lunedì al venerdì alle 16.45 su Canale 5) la ragazza ci proverà tantissimo. In seguito all’incidente stradale in cui l’uomo avrà perso ogni ricordo degli ultimi due anni della sua vita,se ne inventerà infatti di ogni colore per far riaffiorerà in Can ogni istante del loro amore, ma l’impresa si rivelerà più ardua del previsto soprattutto quando vorràun the nauseabondo, a suo dire miracoloso. Ecco lelunedì 26Can cerca di ricostruire i pezzi ...

