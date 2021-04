Advertising

CaffeFou : 'Dateci i rolex': la rapina choc al semaforo a Cesara Buonamici -

il Giornale

La coppia non è stata aggredita fisicamente, ma ha dovuto cedere alle minacce dei malviventi, che gli hanno sottratto iche indossavano. Sabato Cesara Buonamici e il marito, il medico Joshua ...La popolare giornalista si trovava in auto insieme al marito, quando alcuni malviventi hanno aperto gli sportelli della loro auto e, dopo averli minacciati, si sono fatti consegnare gli orologi prezio ...Il calciatore della Roma è stato sentito dalla polizia in merito all’assalto nella villa dove abita all’Appia Pignatelli. «Si esprimevano a gesti, non parlavano nè inglese nè italiano, ma li ho sentit ...