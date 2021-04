Darmian | “Tre punti che ci avvicinano al traguardo”

(Di domenica 25 aprile 2021) Matteo, terzino nerazzurro e autore del gol-vittoria contro il Verona, ha parlato così ai microfoni di DAZN: “Sapevamo oggi sarebbe stata dura, contro una squadra difficile da affrontare e che gioca un buon calcio. Ma contava solo il risultato e sono arrivati treche cial nostro. Noi ci alleniamo per farci trovare pronti, per vivere queste emozioni: siamo tutti contenti, serviva solo vincere.Io paradigma della gestione Conte? Tutti, dal primo all’ultimo, lavoriamo duramente in settimana e il mister ci tiene tutti sull’attenti. Personalmente sento la fiducia di compagni e dell’allenatore. Io insieme a LuLa? Nono, io ogni tanto ci provo e va bene così… (sorride, ndr)”. Foto: Twitter personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Milano, 25 aprile 2021 " E' bastato un gol dinella ripresa all'Inter per battere il Verona e tornare alla vittoria dopo due pareggi ... La partita inizia a ritmi alti e l'Inter haoccasioni ...L'Inter muove un ulteriore passo verso lo scudetto. I nerazzurri conquistanopunti pesantissimi battendo il Verona in casa. La formazione di Antonio Conte si porta a +13 sul ... che pesca, ...Attacchi sui social per Handanovic e l’arbitro Abisso Basta un gol di Darmian ad un quarto d’ora dalla fine per regalare i tre punti all‘Inter contro il Verona. Proteste nel finale degli scaligeri per ...Torna alla vittoria l'Inter di Antonio Conte che dopo una partita sofferta ritrova i tre punti grazie alla rete di Matteo Darmian ed è proprio l'ex United a presentarsi a Inter ...