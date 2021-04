Covid: altri 203 positivi a Bergamo, 1.967 in Lombardia con 39 decessi (Di domenica 25 aprile 2021) Sono 203 i positivi al test del Covid-19 in provincia di Bergamo, 1.967 in Lombardia a fronte di 38.982 tamponi effettuati: una percentuale del 5%, di poco superiore a quella degli ultimi giorni oscillante tra il 4,8 e il 4,9. Sono i dati diffusi domenica 25 aprile da Regione Lombardia. Sempre a livello regionale, si conferma la tendenza al calo dei ricoveri: i pazienti in terapia intensiva sono 610, uno meno di sabato; mentre quelli negli altri reparti sono scesi sotto quota 4mila, per la precisione 3.886, ovvero 164 meno di sabato. Si registrano, infine, altri 39 decessi e 1.399 tra dimessi e guariti. Leggi su bergamonews (Di domenica 25 aprile 2021) Sono 203 ial test del-19 in provincia di, 1.967 ina fronte di 38.982 tamponi effettuati: una percentuale del 5%, di poco superiore a quella degli ultimi giorni oscillante tra il 4,8 e il 4,9. Sono i dati diffusi domenica 25 aprile da Regione. Sempre a livello regionale, si conferma la tendenza al calo dei ricoveri: i pazienti in terapia intensiva sono 610, uno meno di sabato; mentre quelli neglireparti sono scesi sotto quota 4mila, per la precisione 3.886, ovvero 164 meno di sabato. Si registrano, infine,39e 1.399 tra dimessi e guariti.

