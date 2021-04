Convocati Milan: ci sono Tomori e Theo. Ibra… (Di domenica 25 aprile 2021) Stefano Pioli ha diramato la lista dei Convocati del Milan in vista della gara di domani contro la Lazio. Assente Ibrahimovic Stefano Pioli ha diramato la lista dei Convocati del Milan in vista della gara di domani contro la Lazio. Assente Ibrahimovic, a disposizione ci sono invece Tomori e Theo Hernandez. LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE DEL Milan SU Milan NEWS 24 PORTIERI G. Donnarumma, Jungdal, T?t?ru?anu. DIFENSORI Calabria, Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori. CENTROCAMPISTI Bennacer, Çalhano?lu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Kruni?, Meïte, Saelemaekers, Tonali. ATTACCANTI Leão, Mandžuki?, Rebi? L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 aprile 2021) Stefano Pioli ha diramato la lista deidelin vista della gara di domani contro la Lazio. Assente Ibrahimovic Stefano Pioli ha diramato la lista deidelin vista della gara di domani contro la Lazio. Assente Ibrahimovic, a disposizione ciinveceHernandez. LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE DELSUNEWS 24 PORTIERI G. Donnarumma, Jungdal, T?t?ru?anu. DIFENSORI Calabria, Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli,. CENTROCAMPISTI Bennacer, Çalhano?lu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Kruni?, Meïte, Saelemaekers, Tonali. ATTACCANTI Leão, Mandžuki?, Rebi? L'articolo proviene da Calcio News 24.

