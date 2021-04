Chi si vaccina in Ue protegge anche gli altri? Cosa dicono alcuni recenti studi citati dall’Ecdc (Di domenica 25 aprile 2021) Nel technical report del European centre for disease prevention and control (Ecdc) del 21 aprile 2021 troviamo un dato, che se confermato, potrebbe rappresentare la luce in fondo al tunnel di questa pandemia dovuta al nuovo Coronavirus. Sono emerse evidenze che – per quanto limitate – mostrano come chi è stato vaccinato in Europa anche se infetto avrebbe meno probabilità di trasmettere il virus. Non è chiaro però in che misura questi risultati si debbano anche al ricorso degli interventi non farmaceutici (NPI), come distanziamento sociale, uso mascherine, eccetera. Rischio ridotto di contagio da individui vaccinati Dunque si parla di alcuni indizi che portano gli osservatori a constatare una possibile riduzione della diffusione di SARS-CoV-2. Non sappiamo ancora niente di definitivo su ... Leggi su open.online (Di domenica 25 aprile 2021) Nel technical report del European centre for disease prevention and control (Ecdc) del 21 aprile 2021 troviamo un dato, che se confermato, potrebbe rappresentare la luce in fondo al tunnel di questa pandemia dovuta al nuovo Coronavirus. Sono emerse evidenze che – per quanto limitate – mostrano come chi è statoto in Europase infetto avrebbe meno probabilità di trasmettere il virus. Non è chiaro però in che misura questi risultati si debbanoal ricorso degli interventi non farmaceutici (NPI), come distanziamento sociale, uso mascherine, eccetera. Rischio ridotto di contagio da individuiti Dunque si parla diindizi che portano gli osservatori a constatare una possibile riduzione della diffusione di SARS-CoV-2. Non sappiamo ancora niente di definitivo su ...

