Cesara Buonamici rapinata in strada a Firenze (Di domenica 25 aprile 2021) . Piccola disavventura per la giornalista del TG5. Firenze – Disavventura per Cesare Buonamici, rapinata in strada a Firenze. Secondo quanto riportato dall'Adnkronos, la giornalista del TG5 e il marito nella giornata di sabato 24 aprile sono stati avvicinati dai due malviventi che, senza armi in pugno ma con il volto coperto, sono riusciti a portare via due orologi di valore prima di far perdere le proprie tracce. Nessuna conseguenza per i rapinati. Sono stati loro stessi ad avvisare la polizia subito dopo l'accaduto. E' stata aperta un'indagine per cercare di ricostruire meglio quanto successo e cercare di risalire all'identità dei responsabili di questa rapina. Cesara Buonamici rapinata in strada La vicenda è ancora al ...

