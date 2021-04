Can Yaman è tornato su Instagram: ecco il primo post e le reazioni dei fans (Di domenica 25 aprile 2021) In queste ore una grande novità vi è stata su Instagram: l’attore turco Can Yaman è tornato sul social postando una foto In questo weekend Can Yaman ha fatto un grande regalo ai suoi fans. L’attore turco ha riattivato il suo profilo Instagram, riportando entusiasmo e felicità nella sua community che conta oltre otto milioni di persone. Ad una prima occhiata, nulla è cambiato nel profilo. Vi sono le stesse foto e nella bio vi è la stessa frase che Can Yaman aveva inserito poco prima di abbandonare il social di foto più usato nel mondo ossia “Haters are welcome as well, feel free to insult” con l’aggiunta di due emoticons della corona e dello smile dell’angelo. I fans si sono accorti che Can Yaman ha riutilizzato il ... Leggi su 361magazine (Di domenica 25 aprile 2021) In queste ore una grande novità vi è stata su: l’attore turco Cansul socialando una foto In questo weekend Canha fatto un grande regalo ai suoi. L’attore turco ha riattivato il suo profilo, riportando entusiasmo e felicità nella sua community che conta oltre otto milioni di persone. Ad una prima occhiata, nulla è cambiato nel profilo. Vi sono le stesse foto e nella bio vi è la stessa frase che Canaveva inserito poco prima di abbandonare il social di foto più usato nel mondo ossia “Haters are welcome as well, feel free to insult” con l’aggiunta di due emoticons della corona e dello smile dell’angelo. Isi sono accorti che Canha riutilizzato il ...

