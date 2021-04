Beach volley, World Tour 2021 Cancun2. Rossi/Carambula strepitosi: è semifinale! (Di domenica 25 aprile 2021) Seconda semifinale in un torneo 4 stelle assieme: è un risultato dal peso specifico elevatissimo in chiave qualificazione olimpica quello ottenuto da Enrico Rossi e Adrian Carambula nel secondo torneo di Cancun. La coppia azzurra nel terzo quarto di finale ha superato 2-0 i sorprendenti olandesi Boermans/De Groot e ora attende la vincente della sfida Cherif/Ahmed-Lupo/Nicolai per sapere quale sarà la rivale sulla strada della finale, con la possibilità di un clamoroso derby in semifinale. La skyball di Adrian Carambula ha fatto ammattire anche gli olandesi: il vento di Cancun è un fedele alleato della coppia azzurra che ha comunque dominato il match, non solo grazie al servizio. Gli italiani sono partiti con il piede giusto nel primo set portandosi sull’11-8. Il vantaggio è cresciuto fino al 17-12 con un finale senza sussulti che ha ... Leggi su oasport (Di domenica 25 aprile 2021) Seconda semifinale in un torneo 4 stelle assieme: è un risultato dal peso specifico elevatissimo in chiave qualificazione olimpica quello ottenuto da Enricoe Adriannel secondo torneo di Cancun. La coppia azzurra nel terzo quarto di finale ha superato 2-0 i sorprendenti olandesi Boermans/De Groot e ora attende la vincente della sfida Cherif/Ahmed-Lupo/Nicolai per sapere quale sarà la rivale sulla strada della finale, con la possibilità di un clamoroso derby in semifinale. La skyball di Adrianha fatto ammattire anche gli olandesi: il vento di Cancun è un fedele alleato della coppia azzurra che ha comunque dominato il match, non solo grazie al servizio. Gli italiani sono partiti con il piede giusto nel primo set portandosi sull’11-8. Il vantaggio è cresciuto fino al 17-12 con un finale senza sussulti che ha ...

