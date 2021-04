Atp Barcellona 2021 | il montepremi e il prize money

(Di domenica 25 aprile 2021) Ile ildell’Atp 500 di, torneo in programma dal 19 al 25 aprilesu terra rossa. Il torneo spagnolo presenta Rafael Nadal come grande favorito, alla caccia dell’ennesimo titolo sul ‘centrale’ a lui stesso dedicato. Tra gli italiani spicca la presenza di Jannik Sinner, oltre a quella di Lorenzo Musetti grazie a una wild card. La cifra complessiva del torneo si attesta sui 1.565.480 euro con il vincitore che farà sua una cifra di quasi 180 mila euro con i consueti 500 punti valevoli per il ranking Atp. Nessun punto Atp invece per il primo turno e un assegno da 8.700 euro. Di seguito la suddivisione nel dettaglio deldi. PRIMO TURNO: 8.700€ (0 punti Atp) SECONDO TURNO: 14.700€ (20 punti ...

Rafael Nadal ha vinto il torneodiper la 12esima volta su 12 finali disputate . Il maiorchino ha battuto in tre ore e mezza di gioco Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 6 - 4, 6 - 7, 7 - 5. Il greco in semifinale ...Il maiorchino ha infatti conquistato oggi un successo davvero speciale, aggiudicandosi per la 12ª volta, su 12 finali disputate, il torneodi, sconfiggendo il greco Tsitsipas, fresco ...Dopo una maratona durata oltre tre ore e mezza il maiorchino batte il greco Tsitsipas in finale e si riscatta dall'eliminazione a Montecarlo ...Barcellona, 25 aprile 2021 - Rafael Nadal ha vinto il torneo Atp di Barcellona per la 12esima volta su 12 finali disputate. Il maiorchino ha battuto in tre ore e mezza di gioco Stefanos Tsitsipas co ...