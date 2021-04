Antonio Scaramuzzino | chi è il marito di Marzia e cognato di Elisabetta Gregoraci

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 25 aprile 2021)è sposata? La risposta è sì. La, infatti, è convolata a nozze con il, anche lui lontano dal mondo patinato dello spettacolo. I due, inoltre, insieme hanno anche avuto due figli: Gabriel e Ginevra. Spesso sui social, in particolar modo su Instagram,posta spesso foto della sua famiglia a cui è legatissima. Ma non è tutto, perché nella gallery diè facile trovare anche foto in compagnia della sorella, con cui ha un legame speciale. Sunon abbiamo moltissime informazioni. Sappiamo che è Responsabile Scientifico presso InRete.nato a Lamezia Terme il ...