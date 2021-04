Accadde oggi, 26 Aprile: eventi storici, santi e ricorrenze (Di lunedì 26 aprile 2021) Il 26 Aprile è il 116º giorno del calendario gregoriano (il 117º negli anni bisestili). Mancano 249 giorni alla fine dell’anno Accadde oggi: diamo insieme uno sguardo ai principali eventi e ricorrenze riconducibili alla giornata di oggi, 26 Aprile. eventi storici 1458 – Terremoto di magnitudo 5.8 che provoca alcuni morti in Umbria e Marche; 1478 – Firenze: Congiura dei Pazzi contro Lorenzo de’ Medici; il fratello del Magnifico, Giuliano viene ucciso in cattedrale; 1518 – Disputa di Heidelberg di Martin Lutero; 1815 – Guerra austro-napoletana: le truppe austriache al comando di Federico Bianchi occupano Foligno; 1848 – Liverpool, i due naturalisti Alfred Russel Wallace ed Henry Walter Bates partono per l’esplorazione ... Leggi su zon (Di lunedì 26 aprile 2021) Il 26è il 116º giorno del calendario gregoriano (il 117º negli anni bisestili). Mancano 249 giorni alla fine dell’anno: diamo insieme uno sguardo ai principaliriconducibili alla giornata di, 261458 – Terremoto di magnitudo 5.8 che provoca alcuni morti in Umbria e Marche; 1478 – Firenze: Congiura dei Pazzi contro Lorenzo de’ Medici; il fratello del Magnifico, Giuliano viene ucciso in cattedrale; 1518 – Disputa di Heidelberg di Martin Lutero; 1815 – Guerra austro-napoletana: le truppe austriache al comando di Federico Bianchi occupano Foligno; 1848 – Liverpool, i due naturalisti Alfred Russel Wallace ed Henry Walter Bates partono per l’esplorazione ...

