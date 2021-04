25 aprile, Sergio Mattarella: «Ora più che mai dobbiamo restare uniti» (Di domenica 25 aprile 2021) Nessuno ha dimenticato l’immagine del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, da solo, con la mascherina, all’Altare della Patria, circondato dal deserto di piazza Venezia a Roma. Era il 25 aprile di un anno fa. In piena pandemia. Oggi, in occasione del 76esimo anniversario della Liberazione, il capo di Stato è tornato a salire i gradini dello storico monumento, per posare, come ogni anno, la corona ai piedi del Milite ignoto. Insieme a lui, il presidente del Consiglio Mario Draghi, i presidenti delle Camere, Roberto Fico ed Elisabetta Casellati, e il presidente della Consulta, Giancarlo Coraggio. Leggi su vanityfair (Di domenica 25 aprile 2021) Nessuno ha dimenticato l’immagine del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, da solo, con la mascherina, all’Altare della Patria, circondato dal deserto di piazza Venezia a Roma. Era il 25 aprile di un anno fa. In piena pandemia. Oggi, in occasione del 76esimo anniversario della Liberazione, il capo di Stato è tornato a salire i gradini dello storico monumento, per posare, come ogni anno, la corona ai piedi del Milite ignoto. Insieme a lui, il presidente del Consiglio Mario Draghi, i presidenti delle Camere, Roberto Fico ed Elisabetta Casellati, e il presidente della Consulta, Giancarlo Coraggio.

