25 aprile, Bianchi: "Forte deve essere il richiamo ad avere cura della nostra democrazia"

In occasione delle celebrazioni ufficiali per il 76esimo anniversario della Liberazione, il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, ha premiato al Palazzo del Quirinale, le Scuole che si sono distinte nel concorso nazionale 'Uguaglianza e pari dignità sociale, conquiste della democrazia', alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

