20 attori ancora senza Oscar, da Glenn Close a Harrison Ford (Di domenica 25 aprile 2021) «And the Oscar goes to…». I premi Oscar suggellano il successo di molti attori, consacrandoli nell’olimpo del cinema. La storia di Hollywood è costellata da star che alla statuetta dorata ci sono andate vicino tanto così, pur non vincendola. Un esempio? Edward Norton, candidato tre volte, come migliore attore protagonista per American History X e come non protagonista per Schegge di paura e Birdman. Altro caso lampante, quello di Scarlett Johansson che l’anno scorso conquistò la doppia nomination (per Jojo Rabbit e Storia di un matrimonio) restando a mani vuote. Leggi su vanityfair (Di domenica 25 aprile 2021) «And the Oscar goes to…». I premi Oscar suggellano il successo di molti attori, consacrandoli nell’olimpo del cinema. La storia di Hollywood è costellata da star che alla statuetta dorata ci sono andate vicino tanto così, pur non vincendola. Un esempio? Edward Norton, candidato tre volte, come migliore attore protagonista per American History X e come non protagonista per Schegge di paura e Birdman. Altro caso lampante, quello di Scarlett Johansson che l’anno scorso conquistò la doppia nomination (per Jojo Rabbit e Storia di un matrimonio) restando a mani vuote.

