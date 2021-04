WhatsApp e la nuova versione: Ecco la clamorosa truffa (Di sabato 24 aprile 2021) Dietro una versione diversa di WhatsApp si cela un tentativo di truffa: fate attenzione se ricevete questo link app sul cellulare (pixabay)Un altro problema per gli utenti di WhatsApp. Ultimamente sentiamo spesso parlare di truffe a discapito degli utenti della più famosa app di messaggistica. Sono spesso proprio gli stessi utilizzatori della chat a fare segnalazioni di messaggi o link “sospetti”. Questa volta si tratta di un malware che mette in pericolo i dati personali e la sicurezza dei malcapitati. Circola infatti una versione pink dell’app WhatsApp. Non si tratta di una iniziativa promossa da Facebook per sponsorizzare un tema in particolare, ma stiamo parlando di una vera e propria truffa. A denunciarla è stato il ricercatore di sicurezza ... Leggi su kronic (Di sabato 24 aprile 2021) Dietro unadiversa disi cela un tentativo di: fate attenzione se ricevete questo link app sul cellulare (pixabay)Un altro problema per gli utenti di. Ultimamente sentiamo spesso parlare di truffe a discapito degli utenti della più famosa app di messaggistica. Sono spesso proprio gli stessi utilizzatori della chat a fare segnalazioni di messaggi o link “sospetti”. Questa volta si tratta di un malware che mette in pericolo i dati personali e la sicurezza dei malcapitati. Circola infatti unapink dell’app. Non si tratta di una iniziativa promossa da Facebook per sponsorizzare un tema in particolare, ma stiamo parlando di una vera e propria. A denunciarla è stato il ricercatore di sicurezza ...

