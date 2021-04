Tunic | demo gratis disponibile a tempo per l’interessante action adventure in stile Zelda – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di sabato 24 aprile 2021)si presenta con una nuovache èin queste ore alimitato e consente di provarein..torna finalmente a mostrarsi in pubblico e lo fa con unasu Steam, che consente per qualche giorno di provare questo interessanteine altri classici del genere. È praticamente dall’E3 2017 che si parla di, quando questa particolare avventura isometrica di una volpe antropomorfa catturò l’attenzione di molti come uno degli indie più in vista ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tunic demo

Everyeye Videogiochi

... è stato il suo sembrare capace di prendere il meglio da tanti giochi diversi: lainizia con ... The Longest Road on Earth ,, per citarne alcune) ma la verità è che questo è soltanto il mio ...... è stato il suo sembrare capace di prendere il meglio da tanti giochi diversi: lainizia con ... The Longest Road on Earth ,, per citarne alcune) ma la verità è che questo è soltanto il mio ...Tunic può ora essere provato dai videogiocatori attivi su PC, ma solo per pochissimi giorni: ecco tutti i dettagli.Tunic si presenta con una nuova demo gratis che è disponibile in queste ore a tempo limitato e consente di provare l'interessante action adventure in stile Zelda.. Tunic torna finalmente a mostrarsi ...