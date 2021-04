Temptation Island, Stefania Orlando su una presunta partecipazione: ”Non ci ha chiamato nessuno” (Di sabato 24 aprile 2021) Pochi giorni fa, Stefania Orlando, è intervenuta a Radio Radio, nel corso della trasmissione radiofonica ”Non succederà più”. L’ex protagonista del Grande Fratello Vip 5, in tale circostanza, ha avuto modo di commentare i rumors che la vedevano ‘prossima’ alla partecipazione in un nuovo reality: Temptation Island, al via in estate su Canale 5. Stefania Orlando e le sue dichiarazioni Stefania Orlando è stata una delle protagoniste del GF VIP. Ma da alcune settimane i rumors hanno iniziato a rincorrersi per un altro motivo. Stefania e il suo Simone, infatti, sono finiti tra le probabili coppie di Temptation Island 2021. Ma Stefania Orlando senza farsi ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 24 aprile 2021) Pochi giorni fa,, è intervenuta a Radio Radio, nel corso della trasmissione radiofonica ”Non succederà più”. L’ex protagonista del Grande Fratello Vip 5, in tale circostanza, ha avuto modo di commentare i rumors che la vedevano ‘prossima’ allain un nuovo reality:, al via in estate su Canale 5.e le sue dichiarazioniè stata una delle protagoniste del GF VIP. Ma da alcune settimane i rumors hanno iniziato a rincorrersi per un altro motivo.e il suo Simone, infatti, sono finiti tra le probabili coppie di2021. Masenza farsi ...

