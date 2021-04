Security by design | prevenire con la cybersecurity è meglio che curare – VIDEO

Leggi su computermagazine

(Di sabato 24 aprile 2021) Come si fa a disegnare un sistema di cybera prova di hacker? Purtroppo spesso la sicurezza è un “afterthought”, ovvero un pensiero che viene dopo aver implementato il sistema e averlo consegnato agli utenti. Labyconsiste in un approccio diametralmente opposto, che calcola i rischi prima del momento dell’implementazione, per mezzo di formalizzazioni matematiche. cyber(Pexels)Secondo il nostro esperto di oggi, Marco Rocchetto, la comprensione della cyberche abbiamo oggi è scorretta o quanto meno incompleta. Per questo motivo, non siamo in grado di costruire il sistema cyber perfetto. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Cybercrime, otto europei su dieci non sanno come reagire a un attacco La vulnerabilità costa più della sicurezza La ...