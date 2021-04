Samantha De Grenet provoca: “Non so chi sia Stefania Orlando” (Di sabato 24 aprile 2021) Samantha De Grenet oggi ha involontariamente scatenato il panico su Twitter dopo aver lanciato una frecciatina gratuita a Stefania Orlando al grido di “non so chi sia”. Sul noto social network è infatti online da ore l’hashtag #nonsochisia in riferimento proprio all’intervista che l’ex gieffina riccioluta ha fatto al settimanale Mio. La De Grenet – a domanda diretta “Qualcuno ha insinuato che lei fosse gelosa dell’amicizia speciale fra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, vuole rispondere?” ha infatti risposto: “Il Grande Fratello Vip è finito e quindi non mi interessa parlarne. Però mi dispiace che qualcuno veda cose che non esistano. Nella vita non sono mai stata gelosa delle amicizie vere, figuriamoci di quelle nate al GF che, pur essendo sincere, non hanno alle spalle ... Leggi su biccy (Di sabato 24 aprile 2021)Deoggi ha involontariamente scatenato il panico su Twitter dopo aver lanciato una frecciatina gratuita aal grido di “non so chi sia”. Sul noto social network è infatti online da ore l’hashtag #nonsochisia in riferimento proprio all’intervista che l’ex gieffina riccioluta ha fatto al settimanale Mio. La De– a domanda diretta “Qualcuno ha insinuato che lei fosse gelosa dell’amicizia speciale fra Tommaso Zorzi e, vuole rispondere?” ha infatti risposto: “Il Grande Fratello Vip è finito e quindi non mi interessa parlarne. Però mi dispiace che qualcuno veda cose che non esistano. Nella vita non sono mai stata gelosa delle amicizie vere, figuriamoci di quelle nate al GF che, pur essendo sincere, non hanno alle spalle ...

