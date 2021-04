Recovery Plan, la chiamata Draghi – von der Leyen sblocca l’impasse. In serata il Consiglio dei ministri, fonti: «Il testo è chiuso» (Di sabato 24 aprile 2021) Doveva prendere il via alle 10 mattino. Ma il Cdm per la discussione del Piano nazionale di ripresa e resilienza è cominciato alle 22.00. Il documento, secondo quanto riferito da fonti di Palazzo Chigi «nel suo complesso è chiuso». Durante l’intera giornata sono state effettuate limature al testo, frutto di un’«interlocuzione continua a livello tecnico» tra Roma e Bruxelles, in particolare su fisco e riforme. A sbloccare la situazione, una chiamata tra la presidente della Commissione europea, Ursula Von Der Leyen, e il presidente Mario Draghi, che ha garantito l’impegno dell’Italia sulle riforme, assicurando un cambio di passo per il rilancio. Un testo delicato che approderà in Parlamento, prima lunedì alla Camera e martedì al Senato, e ... Leggi su open.online (Di sabato 24 aprile 2021) Doveva prendere il via alle 10 mattino. Ma il Cdm per la discussione del Piano nazionale di ripresa e resilienza è cominciato alle 22.00. Il documento, secondo quanto riferito dadi Palazzo Chigi «nel suo complesso è». Durante l’intera giornata sono state effettuate limature al, frutto di un’«interlocuzione continua a livello tecnico» tra Roma e Bruxelles, in particolare su fisco e riforme. Are la situazione, unatra la presidente della Commissione europea, Ursula Von Der, e il presidente Mario, che ha garantito l’impegno dell’Italia sulle riforme, assicurando un cambio di passo per il rilancio. Undelicato che approderà in Parlamento, prima lunedì alla Camera e martedì al Senato, e ...

