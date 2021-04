Recovery plan, 500 sindaci in piazza contro la ripartizione dei fondi: “Al Sud doveva andare il 70%, invece è solo il 40: sottratti 60 miliardi” (Di sabato 24 aprile 2021) Domenica 25 aprile saranno in piazza a Napoli. Per lamentare che le risorse del Recovery fund destinate all’Italia sono state ripartite in maniera iniqua con il risultato di trasferire al Nord 60 miliardi che sarebbero spettati al Sud. E’ l’ultima iniziativa dei 500 sindaci del Mezzogiorno, tra cui i primi cittadini di Napoli Luigi De Magistris e di Palermo Leoluca Orlando, che nelle scorse settimane avevano anche scritto alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen chiedendo un “vincolo di destinazione” per le risorse che spetteranno all’Italia. Ma come nasce il calcolo del presunto “scippo”? De Magistris ha spiegato che “da Bruxelles era venuta una chiara indicazione sui criteri di distribuzione delle risorse basati su Pil, popolazione e disoccupazione“. Criteri pensati però per decidere la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) Domenica 25 aprile saranno ina Napoli. Per lamentare che le risorse delfund destinate all’Italia sono state ripartite in maniera iniqua con il risultato di trasferire al Nord 60che sarebbero spettati al Sud. E’ l’ultima iniziativa dei 500del Mezzogiorno, tra cui i primi cittadini di Napoli Luigi De Magistris e di Palermo Leoluca Orlando, che nelle scorse settimane avevano anche scritto alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen chiedendo un “vincolo di destinazione” per le risorse che spetteranno all’Italia. Ma come nasce il calcolo del presunto “scippo”? De Magistris ha spiegato che “da Bruxelles era venuta una chiara indicazione sui criteri di distribuzione delle risorse basati su Pil, popolazione e disoccupazione“. Criteri pensati però per decidere la ...

