(Di sabato 24 aprile 2021) Roma, 24 apr. (Adnkronos) - "Insieme al Governo lo abbiamo inserito con coraggio e visione: il settore edile sta ripartendo verso la transizione, il che significa futuro e lavoro e aiuto alle zone. Ora lo dobbiamo difendere. Bene che ci facciamo sentire. Diamo forza alla nostra delegazione di governo che deve lavorare senza paura e con forza". Lo scrive il deputato M5S Stefano, in un commento pubblicato sulla bacheca Facebook dell'ex premier Giuseppeal post in sostegno deledilizio nel Pnrr.

Advertising

TV7Benevento : Recovery: Buffagni a Conte, 'difendiamo superbonus, avanti uniti'... -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Buffagni

Metro

...32 Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, esulta: "La bozza delPlan ... Segue a ruota il Movimento 5 Stelle , che quella misura l'ha voluta: Stefanotwitta che "......32 Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, esulta: 'La bozza delPlan ... Segue a ruota il Movimento 5 Stelle , che quella misura l'ha voluta: Stefanotwitta che '...Lo scrive il deputato M5S Stefano Buffagni, in un commento pubblicato sulla bacheca Facebook dell'ex premier Giuseppe Conte al post in sostegno del superbonus edilizio nel Pnrr.Segue a ruota il Movimento 5 Stelle, che quella misura l’ha voluta: Stefano Buffagni twitta che “Il Superbonus è ... Ora il M5S, se la misura non sarà nel Recovery, chiede almeno una “formula ...