Radio News 24 e le interviste a pagamento | le denunce degli ex collaboratori | che chiamano Striscia la Notizia

(Di sabato 24 aprile 2021)latorna a parlare di24, l'emittente accusata di contattare diversi professionisti proponendo dellegratuite, salvo poi chiedere soldi in cambio della registrazione. L'inviata del tg satirico, Chiara Squaglia, ha scoperto anche che la stessain alcune occasioni si è spacciata per altre emittenti nazionali, come24, che nulla hanno a che vedere con loro. Ci sono poi altriche hanno rivelato ale pratiche che si chiedeva di adottare per trarre in inganno. Il direttore generale di24 Federico Silvestri si è voluto dissociare: "Non abbiamo nulla a che fare con le iniziative della diversa emittente...

Advertising

repubblica : È morto Felix Silla, era il cugino Itt della Famiglia Addams - ilfoglio_it : Due anni senza la sua 'voce' da Radio radicale. Il governo dei 'gerarchi minori' non c'è più, eppure oggi sarebbe a… - MonicaGiovine : Parte dell'intervista a RADIO NEWS 24 sul Life Coaching e il Coaching Relazionale. - TeleAppula : Previsione meteo domenica 25 aprile su Puglia e Basilicata - DonFrancoFollo : International Marconi Day: i radioamatori festeggiano la Radio Vaticana -

Ultime Notizie dalla rete : Radio News

Vatican News

... "Il mio ricordo più prezioso legato al Festival di Sanremo riguarda l'ultima mia partecipazione", ha fatto sapere la cantautrice savonese in un'intervista del 17 febbraio rilasciata aItalia. ...Commenta per primo Walter Novellino, ex allenatore di Napoli e Torino , ha rilasciato un'intervista ai microfoni diPunto Nuovo. Queste le sue parole: TORINO - NAPOLI - 'Torino e Napoli sono due squadre in salute, Gattuso troverà una squadra ben organizzata. La qualità, ed il Napoli ne ha tanta, può fare la ...Walter Novellino, ex allenatore di Napoli e Torino, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Queste le sue parole: TORINO-NAPOLI - "Torino ...Chiara Squaglia torna a parlarci di Radio News 24, l'emittente che contatta diversi professionisti proponendo delle interviste gratuite, salvo poi chiedere soldi in cambio della registrazione. La nost ...