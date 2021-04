Pirlo: 'Superlega? In testa abbiamo solo la Champions. Agnelli l'ho visto sereno' (Di sabato 24 aprile 2021) Andrea Pirlo si avvicina alla partita di Firenze 'con grande spirito di rivalsa' dopo la sconfitta di andata e punta sui suoi: 'Mi fido ciecamente, Lavoriamo per un obiettivo talmente importante da ... Leggi su gazzetta (Di sabato 24 aprile 2021) Andreasi avvicina alla partita di Firenze 'con grande spirito di rivalsa' dopo la sconfitta di andata e punta sui suoi: 'Mi fido ciecamente, Lavoriamo per un obiettivo talmente importante da ...

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: SUPERLEGA - Juventus, Pirlo: 'Agnelli sereno, non abbiamo paura di nessuna sanzione' - SkySport : Pirlo tra Superlega e notizie di formazione prima della Fiorentina - junews24com : Pirlo su Agnelli: «L’ho visto sereno. Ma abbiamo un obiettivo obbligatorio» - - tuttonapoli : Juve esclusa dalla Champions per la Superlega? Pirlo: 'Non abbiamo paura di sanzioni, siamo sereni' - apetrazzuolo : SUPERLEGA - Juventus, Pirlo: 'Agnelli sereno, non abbiamo paura di nessuna sanzione' -