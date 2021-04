Niente più viaggi e gente chiusa in casa. Lo spazio e il tempo travolti dal Covid (Di sabato 24 aprile 2021) AGI - Aeroporti deserti, stazioni vuote, città senza turisti e con il traffico quasi azzerato, abitanti 'tappati' in casa. Potrebbe essere lo scenario tipico di una pellicola cinematografica ambientata in un futuro prossimo. E invece è il quadro attuale, disarmante e sconfortante, che ci ha riservato la pandemia nel nostro Paese nei primi nove mesi del 2020 quando l'uso dello spazio e del tempo, due capisaldi dello sviluppo urbano contemporaneo, è letteralmente venuto meno. A rivelarci come il Covid abbia rivoluzionato le nostre abitudini e i nostri stili di vita è il report AGI/Censis ‘Italia sotto sforzo. Diario della transizione 2020/2021' nel capitolo ‘Lo spazio e il tempo all'epoca della pandemia'. Un report che racconta di come sia venuta meno la facilità di ... Leggi su agi (Di sabato 24 aprile 2021) AGI - Aeroporti deserti, stazioni vuote, città senza turisti e con il traffico quasi azzerato, abitanti 'tappati' in. Potrebbe essere lo scenario tipico di una pellicola cinematografica ambientata in un futuro prossimo. E invece è il quadro attuale, disarmante e sconfortante, che ci ha riservato la pandemia nel nostro Paese nei primi nove mesi del 2020 quando l'uso delloe del, due capisaldi dello sviluppo urbano conraneo, è letteralmente venuto meno. A rivelarci come il Covid abbia rivoluzionato le nostre abitudini e i nostri stili di vita è il report AGI/Censis ‘Italia sotto sforzo. Diario della transizione 2020/2021' nel capitolo ‘Loe ilall'epoca della pandemia'. Un report che racconta di come sia venuta meno la facilità di ...

Advertising

Gazzetta_it : #Zhang trova i soldi: Inter-fondo, accordo, ecco 250 milioni in più - ladyonorato : Ah, e i guariti invece?? Dato che, come conferma LA SCIENZA, sono tutti immuni e più a lungo dei vaccinati? Le dero… - Agenzia_Ansa : Niente riapertura dei centri commerciali nei fine settimana. Nel testo finale del decreto aperture non c'è più il r… - RicBastianello : Niente più viaggi e gente chiusa in casa. Lo spazio e il tempo travolti dal #Covid. Il report #AGI #censis - tisthedamnFra : DIGLIELO JESS DIGLIELO NIENTE PIÙ MULLET MULLET BANDITO VIETATO FUORILEGGE -