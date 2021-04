MotoGP, Pol Espargarò: “Giocavo a calcio, non sarei un pilota senza Aleix” (Di sabato 24 aprile 2021) Il motomondiale di MotoGP procede incessante, e tra i protagonisti c’è ancora una volta lo spagnolo Pol Espargarò, che in sella alla sua Honda ha conquistato un ottavo ed un tredicesimo posto nel doppio gran premio in Qatar, sul circuito di Losail. Nelle scorse ore, Pol si è raccontato ai microfoni di Marca, parlando del suo rapporto con il fratello Aleix, anche lui professionista, che lo ha portato a salire in moto. senza dubbio, non sarei stato un motociclista senza Aleix. Te lo posso garantire perché Giocavo a calcio, facevo il portiere. E mi piaceva lo stesso o più delle motociclette. Ma mio fratello era il malato che scendeva per strada. Camminava a malapena e voleva già salire su una moto. Ce l’aveva molto di più nel sangue e ... Leggi su oasport (Di sabato 24 aprile 2021) Il motomondiale diprocede incessante, e tra i protagonisti c’è ancora una volta lo spagnolo Pol, che in sella alla sua Honda ha conquistato un ottavo ed un tredicesimo posto nel doppio gran premio in Qatar, sul circuito di Losail. Nelle scorse ore, Pol si è raccontato ai microfoni di Marca, parlando del suo rapporto con il fratello, anche lui professionista, che lo ha portato a salire in moto.dubbio, nonstato un motociclista. Te lo posso garantire perché, facevo il portiere. E mi piaceva lo stesso o più delle motociclette. Ma mio fratello era il malato che scendeva per strada. Camminava a malapena e voleva già salire su una moto. Ce l’aveva molto di più nel sangue e ...

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Pol MotoGP - Lorenzo - Honda: 'Pensavo che Marquez si sarebbe opposto' - FormulaPassion.it ... 'La Honda nella MotoGP è come il Real Madrid e il Barcellona nel calcio. Potevo scegliere tra ... ha aggiunto Lorenzo che non ritiene che regga il paragone tra il suo acquisto e quello di Pol Espargarò.

MotoGP - Stefan Bradl a Jerez come wildcard - FormulaPassion.it Che aveva saltato anche i primi due appuntamenti del Mondiale 2021 (in Qatar): Bradl lo aveva rimpiazzato con un 11esimo e un 14esimo posto (poco peggio di Pol Espargaró, che invece è arrivato ottavo ...

MotoGP: Pol Espargaro brancola ancora nel buio Motosprint.it MotoGP, Pol Espargarò: “Giocavo a calcio, non sarei un pilota senza Aleix” Il motomondiale di MotoGP procede incessante, e tra i protagonisti c'è ancora una volta lo spagnolo Pol Espargarò, che in sella alla sua Honda ha conquistato un ottavo ed un tredicesimo posto nel dopp ...

MotoGP | Lorenzo-Honda: “Pensavo che Marquez si sarebbe opposto” Il cinque volte iridato ha sottolineato che sceglierebbe la Honda in luogo della Yamaha Petronas altre cento volte su cento ...

