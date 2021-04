Morta Milva | la “Rossa” della canzone d’autore

Leggi su zon

(Di sabato 24 aprile 2021)era cantante e attrice e aveva ottantadue anni. Ha passato una carriera intera divisa tra musica e teatro. Nel 2010 aveva smesso Una diva del passato se n’è andata ufficialmente. A 82 anni, ci ha lasciati, nota cantante e attrice che ha dato lustro alla musica italiana. Da un po’, l’artista aveva perso la coscienza del tempo ememoria. Viveva nella casa di via Serbelloni, pieno centro di Milano, con la fida segretaria Edith e l’affetto incondizionatofiglia, Martina Corgnati, critica d’arte. Con Mina e Ornella Vanoni, è stata protagonistamusica italiana dagli anni Sessanta. Si è contraddistinta, però, per il suo eclettismo puro. Cantante ma anche attrice, pop a Sanremo, dove fu in gara per quindici volte senza mai vincere. “Dopo cinquantadue anni di ininterrotta ...