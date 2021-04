Advertising

TV7Benevento : Migranti: Radicali italiani, 'revocare memorandum Italia-Libia'... - Mediatrice90 : RT @RedattoreSocial: Accoglienza #migranti, “senza decreti attuativi né risorse difficile immaginare cambi radicali”. A parlare è @mlombard… - AgenziaH : RT @RedattoreSocial: Accoglienza #migranti, “senza decreti attuativi né risorse difficile immaginare cambi radicali”. A parlare è @mlombard… - RedattoreSocial : Accoglienza #migranti, “senza decreti attuativi né risorse difficile immaginare cambi radicali”. A parlare è… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Radicali

Il Tempo

... la ministra ha chiesto 'soluzionie pratiche a una questione che è molto radicata in ... 'Ihanno una serie di diritti economici, sanitari, di alloggio... e tutto questo necessita di ...... rispondendo riguardo alle violazioni dei diritti umani ai danni deiin Libia. 'Non dico ... Servono soluzionie pratiche perchè si tratta di un flusso ininterrotto proveniente da Stati ...Roma, 24 apr. (Adnkronos) - "L'infame memorandum Italia-Libia ha prodotto altre morti annunciate. Quante ancora ce ne dovranno essere prima che si revochi quell'accordo che è incostituzionale perchè n ...AGI - Italia, Malta e la Libia sono sotto accusa per il naufragio in cui sono morti da 100 a 130 migranti nel Mediterraneo ... deputato di Piu' Europa-Radicali - l'istituzione di una commissione ...