La guerra del calcio è appena cominciata (Di sabato 24 aprile 2021) Solo fino a pochi anni fa l’ipotesi di utilizzare i grandi classici del pensiero politico ed economico novecentesco per interpretare le vicende calcistiche contemporanee sarebbe sembrata una stravaganza. Al contrario, nel nostro presente diventa un esercizio essenziale per comprendere in profondità la “guerra del pallone” andata in scena in questi giorni, le cui vicende hanno una provenienza non recente e le cui fratture sono destinate a restare tra noi ancora a lungo. Il naufragio della Superlega, oltre al grande dono di giornate memorabili e al sollievo psicologico di averci fatto dimenticare per qualche istante i problemi della pandemia, ci offre due lezioni utili da meditare. La prima: le diversità storiche e geografiche contano. Mai come in questi giorni si è abusato di espressioni come “modello americano” e “modello europeo”, come fossero etichette ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 24 aprile 2021) Solo fino a pochi anni fa l’ipotesi di utilizzare i grandi classici del pensiero politico ed economico novecentesco per interpretare le vicende calcistiche contemporanee sarebbe sembrata una stravaganza. Al contrario, nel nostro presente diventa un esercizio essenziale per comprendere in profondità la “del pallone” andata in scena in questi giorni, le cui vicende hanno una provenienza non recente e le cui fratture sono destinate a restare tra noi ancora a lungo. Il naufragio della Superlega, oltre al grande dono di giornate memorabili e al sollievo psicologico di averci fatto dimenticare per qualche istante i problemi della pandemia, ci offre due lezioni utili da meditare. La prima: le diversità storiche e geografiche contano. Mai come in questi giorni si è abusato di espressioni come “modello americano” e “modello europeo”, come fossero etichette ...

pfmajorino : Corridoi umanitari italiani ed europei. Un'azione, innanzitutto del governo italiano, per cancellare i campi in… - fattoquotidiano : Il messaggio sul 25 aprile pieno di sfondoni del direttore dell’ufficio scolastico delle Marche: “Data scelta per c… - reportrai3 : La guerra dell’aria è già iniziata e chi potrà permetterselo installerà filtri per respirare meglio. #EarthDay2021… - insalatadiris0 : RT @SHIBALOVERR: ci pensate al fatto che siamo così evoluti, abbiamo tutti i comfort del mondo, non viviamo in tempo di guerra e, nonostant… - poldo_stop : RT @PornoNoblogs: Salvini non prende parte alle iniziative del 25 aprile perché è un fascista. E i fascisti alla fine della guerra sono st… -