IMPATTO sulla Terra | la Nasa e la notizia di un grosso Asteroide

Rappresentazione iconica di IMPATTO AsteroideFra gli oggetti monitorati con particolare attenzione, c'è un Asteroide scoperto poco più di dieci anni fa. Si chiama 2009 JF1, ha un diametro di 13 metri ed è fra quelli che potrebbero avvicinarsi al nostro pianeta. Si tratta di un rischio non trascurabile. Near Earth Object (Neo) si riferisce agli "oggetti vicini alla Terra", categoria che comprende corpi celesti (asteroidi, meteoroidi e comete) con un perielio (la distanza minima dal Sole) pari a 1,3 Unità Astronomiche, corrispondenti a poco meno di 200 milioni di chilometri. La Nasa, attraverso il sistema Sentry, ha calcolato il rischio di IMPATTO con la Terra in base alla dimensione, alla velocità e all'orbita in relazione alla distanza dal sistema solare.

