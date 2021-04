Grillo: 'Parole Salvini riportate in modo inesatto', il Tempo si scusa con i lettori (Di sabato 24 aprile 2021) Palermo, 24 apr. (Adnkronos) - "Nella rubrica “Segretissimo” pubblicata su Il Tempo del giorno 22 aprile a firma del collaboratore Arnaldo Magro, l'autore ha sintetizzato a memoria in modo erroneo una frase pronunciata dal leader della Lega, Matteo Salvini durante la puntata di “Quarta Repubblica” del lunedì precedente. Non era testualmente corretta l'affermazione attribuita a Salvini “Qualcosina su come siano andate le cose mi ha detto il mio avvocato”, e al leader della Lega è stata anche attribuita una affermazione sull'avvocato Giulia Bongiorno che invece era stata pronunciata dal conduttore, Nicola Porro. Questa imprecisione di cui ci scusiamo innanzitutto con i lettori e con i protagonisti ha generato confusione e provocato polemiche politiche purtroppo fondate su una nostra imprecisione". Così ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) Palermo, 24 apr. (Adnkronos) - "Nella rubrica “Segretissimo” pubblicata su Ildel giorno 22 aprile a firma del collaboratore Arnaldo Magro, l'autore ha sintetizzato a memoria inerroneo una frase pronunciata dal leader della Lega, Matteodurante la puntata di “Quarta Repubblica” del lunedì precedente. Non era testualmente corretta l'affermazione attribuita a“Qualcosina su come siano andate le cose mi ha detto il mio avvocato”, e al leader della Lega è stata anche attribuita una affermazione sull'avvocato Giulia Bongiorno che invece era stata pronunciata dal conduttore, Nicola Porro. Questa imprecisione di cui ci scusiamo innanzitutto con ie con i protagonisti ha generato confusione e provocato polemiche politiche purtroppo fondate su una nostra imprecisione". Così ...

