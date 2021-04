Gp Imola: Vettel penalizzato dalla tempestività dei commissari di gara (Di sabato 24 aprile 2021) La prestazione nel Gp d’Imola di Vettel è stata nuovamente al di sotto delle aspettative. Il quattro volte campione del mondo, non è riuscito a concludere la sua seconda gara in Aston Martin. Tuttavia, il tedesco non ha apprezzato la tempestività delle decisioni dei commissari di gara. Red Bull: il motore Honda è l’alleato che mancava Gp Imola: Vettel penalizzato dai commissari di gara? A causa di un problema tecnico poco prima della gara, Sebastian Vettel ha ricevuto nel gran premio italiano una penalità di dieci secondi. Fin qui nulla di strano. La penalità però è stata comunicata solo durante la gara, dopo che il pilota ex Ferrari era già ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 24 aprile 2021) La prestazione nel Gp d’diè stata nuovamente al di sotto delle aspettative. Il quattro volte campione del mondo, non è riuscito a concludere la sua secondain Aston Martin. Tuttavia, il tedesco non ha apprezzato ladelle decisioni deidi. Red Bull: il motore Honda è l’alleato che mancava Gpdaidi? A causa di un problema tecnico poco prima della, Sebastianha ricevuto nel gran premio italiano una penalità di dieci secondi. Fin qui nulla di strano. La penalità però è stata comunicata solo durante la, dopo che il pilota ex Ferrari era già ...

Advertising

CoraDaddario : RT @simoel_96: La super partenza di #Vettel sul bagnato di #Imola. Dalla pit lane, Seb recupera il gruppo in sole tre curve, e effettua il… - HassanWMalik : RT @simoel_96: La super partenza di #Vettel sul bagnato di #Imola. Dalla pit lane, Seb recupera il gruppo in sole tre curve, e effettua il… - giuliettamazzo : RT @simoel_96: La super partenza di #Vettel sul bagnato di #Imola. Dalla pit lane, Seb recupera il gruppo in sole tre curve, e effettua il… - simpingforseb : RT @simoel_96: La super partenza di #Vettel sul bagnato di #Imola. Dalla pit lane, Seb recupera il gruppo in sole tre curve, e effettua il… - GabrielMacahi12 : RT @simoel_96: La super partenza di #Vettel sul bagnato di #Imola. Dalla pit lane, Seb recupera il gruppo in sole tre curve, e effettua il… -