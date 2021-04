Gaslini | bambina di 10 anni muore di Covid Infermiera in esclusiva | Speranza tradita

Leggi su cityroma

(Di sabato 24 aprile 2021)di 10di. Un’: abbiamo lottato fino all’ultimo ma la nostraè stata. E’ di pochissimo tempo fa la notizia che unadi 10è deceduta perdopo oltre un mese in terapia intensiva. La piccola, come confermato dai medici della struttura eccellenza in ambito pediatrico, rientrava nei parametri dei soggetti fragili (deficit ADA2), nonostante la giovanissima età. Inabbiamo raggiunto un’che ha assistito la piccola, non in turno al momento del decesso. Questa la sua dichiarazione “Abbiamo lottato fino all’ultimo, come facciamo sempre, ma la piccola era veramente grave. ...