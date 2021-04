(Di sabato 24 aprile 2021) Più che chef, sono veri e propri artisti: capaci di trasformare quelli che comunemente chiamiamoin creazioni in grado di lasciarci a bocca aperta. Alchimisti che trasformano zucchero e farina in gioielli da ammirare, oltre che gustare, e così sfornano deliziosi capolavori. Attenti ad ogni dettaglio, non solo agli ingredienti: perché la mise en place conta, così come gli accostamenti cromatici di creme e frutta. Non è facile eguagliare una tale maestria ma si può sempre provare. Lasciandosi ispirare dai profili social dei pasticceri più talentosi di Instagram. Maya Zilberman ha disegnato lingerie prima di iniziare a creare sorprendenti caramelle avant-garde per il suo brand, Sweet Saba. Bon bon a forma di anelli, collane ma anche cristalli, fiori e musicassette che sembrano destinati a gallerie, più che a pasticcerie. Cedric ...

Advertising

AD_italia : Dessert-scultura: quando i dolci diventano opere d’arte -

Ultime Notizie dalla rete : Dessert scultura

Gambero Rosso

Premiata come miglior Pastry Chef nel 2020, la giapponese Shoji Natsuko è proprietaria di Été Restaurant , locale (anch'esso votato tra migliori in Asia nel 2021) per il quale realizzache si ...... lo show Dior della Prefall 2019 a Tokyo con ladell'artista Sorayama, i look ispirati a ... Se ognuno vuole mettere per forza tanto del suo non funziona, è come untroppo dolce, al ...