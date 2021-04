Covid Sicilia | oggi 1 095 contagi e 21 morti | bollettino 24 aprile

Advertising

Leggi anche A che punto sarà la campagna vaccinale in Italia durante le riaperture?- 19, come sta andando nei Paesi che si sono affidati ai vaccini cinesi e russi? Inpiù dosi a ...Con quelli di oggi diventano 3.949.517 i casi totali diin Italia. Attualmente i positivi ... seguita da Campania (2.012), Lazio (1.266), Puglia (1.255) e(1.095)..Facebook Shares Sono 13.817 i contagi da Coronavirus in Italia oggi, 24 aprile, secondo i dati regione per regione nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri, secondo la tabella del ministero del ...Sono 1.095 i nuovi positivi al Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore su 25.451 tamponi processati. Numeri in crescita rispetto alla giornata di ieri quando i positivi erano stati 930 su quasi 27mila ta ...