Chissà se nel Recovery Plan ci sarà spazio anche per l’agricoltura biologica (Di sabato 24 aprile 2021) In questi giorni nelle risaie del nord Italia comincia la stagione dei trattamenti chimici: erbicidi, concimi, anticrittogamici e insetticidi irroreranno le colture fino alla raccolta del prodotto a inizio autunno. Dalle risaie del Piemonte, 120mila ettari, e da quelle della Lombardia, 85mila – insieme, il 95% delle aree risicole – arriva il 50% del riso prodotto in Europa. Proviene da terreni impregnati di sostanze chimiche e stremati da sistemi di coltivazione che risalgono alla prima industrializzazione agricola e che, anche oggi, si guardano bene dall’applicare tecniche agronomiche più sostenibili. Queste le cattive notizie. Le buone sono che nel febbraio scorso sette imprenditori del riso localizzati nella Baraggia, Biellese e Vercellese – le terre da riso più a nord, quelle più difficili da coltivare – hanno dato vita al Biodistretto del riso piemontese (Riso Bio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) In questi giorni nelle risaie del nord Italia comincia la stagione dei trattamenti chimici: erbicidi, concimi, anticrittogamici e insetticidi irroreranno le colture fino alla raccolta del prodotto a inizio autunno. Dalle risaie del Piemonte, 120mila ettari, e da quelle della Lombardia, 85mila – insieme, il 95% delle aree risicole – arriva il 50% del riso prodotto in Europa. Proviene da terreni impregnati di sostanze chimiche e stremati da sistemi di coltivazione che risalgono alla prima industrializzazione agricola e che,oggi, si guardano bene dall’applicare tecniche agronomiche più sostenibili. Queste le cattive notizie. Le buone sono che nel febbraio scorso sette imprenditori del riso localizzati nella Baraggia, Biellese e Vercellese – le terre da riso più a nord, quelle più difficili da coltivare – hanno dato vita al Biodistretto del riso piemontese (Riso Bio ...

