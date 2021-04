Cagliari-Roma, Fonseca: “Smalling, Spinazzola, Kumbulla ed El Shaarawy stanno bene” (Di sabato 24 aprile 2021) “Kumbulla, El Shaarawy, Smalling e Spinazzola stanno bene, saranno convocati contro il Cagliari. Devono essere gestiti ma sono soddisfatto di averli a disposizione“. Queste le dichiarazioni di Paulo Fonseca sul rientro in gruppo dei quattro calciatori. “Alcuni di loro possono giocare contro il Cagliari – ha detto il tecnico – Juan Jesus e Pastore? Vediamo domani”. Per Fonseca le tante assenze sono state decisive per il cammino sotto tono della Roma in campionato: “Non voglio alibi – ha chiarito – Ma è una realtà: abbiamo perso giocatori importanti in determinati momenti, con tutti i calciatori a disposizione avremmo potuto fare di più”. E sul Cagliari, prossima avversaria: “La squadra ... Leggi su sportface (Di sabato 24 aprile 2021) “, El, saranno convocati contro il. Devono essere gestiti ma sono soddisfatto di averli a disposizione“. Queste le dichiarazioni di Paulosul rientro in gruppo dei quattro calciatori. “Alcuni di loro possono giocare contro il– ha detto il tecnico – Juan Jesus e Pastore? Vediamo domani”. Perle tante assenze sono state decisive per il cammino sotto tono dellain campionato: “Non voglio alibi – ha chiarito – Ma è una realtà: abbiamo perso giocatori importanti in determinati momenti, con tutti i calciatori a disposizione avremmo potuto fare di più”. E sul, prossima avversaria: “La squadra ...

