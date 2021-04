Amici | anticipazioni stasera 24 aprile

(Di sabato 24 aprile 2021)andrà in onda la sesta puntata del serale di: la competizione si sta facendo sempre più tesa tra gli allievi del talent, che sono rimasti in pochi, in vista della fase finale. Questa sera ospiti speciali saranno Annalisa e Nino Frassica. Ci sono già indiscrezioni, poi, sull’eliminato della serata. Questa sera andrà in onda la sesta puntata del serale di: gli allievi del talent stanno Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

angiuoniluigi : RT @tweetnewsit: #Amici20: anticipazioni e ospiti di sabato 24 aprile - zazoomblog : Amici 20: Anticipazioni del sesto serale tutte le sfide e ballottaggio finale - #Amici #Anticipazioni #sesto… - zazoomblog : Amici 20: Anticipazioni del sesto serale tutte le sfide e ballottaggio finale - #Amici #Anticipazioni #sesto… - UnDueTreBlog : #Amici20: Il Serale - Sesta puntata del 24/04/2021 – Le anticipazioni e i protagonisti (spoiler). - tweetnewsit : #Amici20: anticipazioni e ospiti di sabato 24 aprile -

Ultime Notizie dalla rete : Amici anticipazioni

...Ecco quali sono dunque tutte lein merito e quali sorprese hanno riservato i programmi più seguiti ai loro telespettatori. Da Silvia Toffanin con Verissimo, a Maria De Filippi con...Dopo la condivisione delledi domani sera, glidi Twitter si sono 'scatenati' portando in tendenza un hashtag che riguarda la talentuosa Giulia Stabile , potenziale vincitrice del circuito danza di20 .Lo scorso giovedì 22 aprile 2021 è stata registrata una nuova puntata del serale di Amici20 che andrà in onda questa sera in prima ...Eliminato Amici 2021 serale e diretta puntata 24 aprile. Al ballottaggio Samuele, Deddy e Raffaele per non uscire da Amici. Ospiti Nino Frassica e Annalisa ...