25 Aprile: Liberazione ed eventi per ripartire (Di sabato 24 aprile 2021) di Vincenzo Luciano* Domani è il secondo 25 Aprile dell'era Covid-19. Siamo, più che mai, ancora impegnati nella lotta di Liberazione contro questa terribile pandemia sanitaria e sociale che supereremo restando uniti, tutti, sostenendo innanzitutto il Piano delle Riaperture. Ad esso dovrà essere affiancata una ricca programmazione di eventi e manifestazioni in tutta la provincia di Salerno, per far ripartire commercio, ristorazione, alberghi e B&B, trasporti e servizi, artisti e lavoratori dello spettacolo. In questo momento è indispensabile offrire sostegno alle famiglie, alle aziende, agli operatori economici, ai lavoratori. Il cronoprogramma previsto dal Governo Draghi apre alla possibilità tra maggio e settembre di svolgere spettacoli, eventi, fiere, sfruttando gli spazi all'aperto e le ...

